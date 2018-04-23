Bakanlık mağaraları mercek altına aldı

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki mağaraları mercek altına alarak jeolojik ve ekolojik özelliklerini ortaya çıkarıyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türkiye'de, çeşitli statüler altında korunan ve henüz koruma statüsü ile tescil edilmemiş mağaralar bulunuyor. Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi ve koruma altına alınması çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda farklı projeler yürüten Bakanlıkça, geçen yıl tamamlanan "Türkiye'nin Doğal Mağaralarının Araştırılması ve Fotoğraflanması Projesi"yle 50 doğal mağara incelendi.

Bu çalışmayla mağaraların oluşumundan görsel değerine kadar birçok özelliği tek tek ortaya çıkarıldı. Çalışma sonucunda, Kırklareli'deki Yenesu Mağarası'nda binlerce yıl içerisinde oluşmuş "damlataş havuzları" gibi görsel ve jeolojik açıdan kıymetli oluşumlar tespit edildi.

Ayrıca projeyle Isparta'daki Kuz Mağarası'nda da Türkiye'de çok dar bir alanda yaşayabilen ve soyu tükenme tehdidi altındaki bir sürüngen cinsi olan "Likya Semenderi" bulundu.

Mağaralarda 9 farklı yarasa türü tespit edildi

Bakanlıkça yürütülen bir başka araştırma projesiyle de Mersin'deki Delikli Mağarası'nda Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre "hassas" olarak sınıflandırılmış "Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus mehelyi), Uzunayaklı Yarasa (Myotis capaccinii)" ile Türkiye'de sadece Akdeniz bölgesinde gözlenebilen "Mısır Meyve Yarasası'nın (Rousettus aegyptiacus)" aralarında bulunduğu 9 farklı yarasa türü başta olmak üzere nadir ve hassas canlı türleri tespit edildi.

Araştırmalardan elde edilen sonuçlarla, jeolojik ve ekolojik özellikleri tanımlanan mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilecek ve koruma altına alınacak.

Bakanlık, tamamladığı projeler kapsamında elde edilen sonuçları ve fotoğrafları bir yayınla derleyecek.