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Bakan Selçuk Arjantin'e gitti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'in Mendoza şehrine gitti.

Bakan Selçuk Arjantin'e gitti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'in Mendoza şehrine gitti.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:11
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Bakan Selçuk Arjantin'e gitti

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Selçuk, Arjantin'in dönem başkanlığında düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak.

G20 kapsamında 6-7 Eylül'de düzenlenecek Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı ilk kez 2010'da ABD'nin ev sahipliğinde yapılmıştı.

Altıncısı 2015'te Türkiye'nin dönem başkanlığında Ankara'da gerçekleştiren toplantının dokuzuncusu Arjantin'de gerçekleştirilecek.

Toplantıya, G20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak.

"Kapsayıcı, Adil ve Sürdürülebilir İşlerin Geleceği İçin Fırsatların Güçlendirilmesi" ana başlığı altında yapılacak toplantıda Selçuk, "Sosyal Korumanın Güçlendirilmesi Yoluyla İnsana Yakışır İşlerin ve Kapsayıcı Bir Geleceğin Teşvik Edilmesi" ile "İşin Geleceğinde Cinsiyet Eşitliği" konulu oturumlarda konuşacak.

Selçuk aynı zamanda Türkiye'deki çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Bakanlar toplantısının ardından kabul edilecek bakanlar bildirgesi, istihdam alanında yapılan çalışmaların nihai çıktısı olarak kayda geçecek.

Bu yıl ilk kez Eğitim ve İstihdam Bakanları G20 platformunda bir araya gelerek, kapsayıcı bir gelecek için becerilerin geliştirilmesi, politika birliği, hükümet yaklaşımları ve sosyal diyalog konularında fikir alışverişinde bulunacak. Ardından ortak bildirge kabul edilecek.

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe

AA

Son Güncelleme: 06.09.2018 10:15
Anahtar Kelimeler:
G20Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukAile
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