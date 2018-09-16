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Bağcılar'daki otobüs kazası

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Şirketleri, Bağcılar'da meydana gelen özel halk otobüsü kazasına ilişkin açıklama yaptı

Bağcılar'daki otobüs kazası

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Şirketleri, Bağcılar'da meydana gelen özel halk otobüsü kazasına ilişkin açıklama yaptı

16 Eylül 2018 Pazar 09:06
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Bağcılar'daki otobüs kazası

 İSTANBUL

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Şirketleri, Bağcılar'da özel halk otobüsünün de karıştığı kazada yaralananların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir özel halk otobüsünün, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek bir dükkana çarptığı belirtilerek, olayda 5 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.

15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde Bağcılar-Beyazıt seferini yapan Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 katlı binaya çarpmış, olayda 5 kişi yaralanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 16.09.2018 09:20
Anahtar Kelimeler:
KazaHalk OtobüsüBağcılar
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