Bağcılar'daki otobüs kazası

İSTANBUL

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Şirketleri, Bağcılar'da özel halk otobüsünün de karıştığı kazada yaralananların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir özel halk otobüsünün, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek bir dükkana çarptığı belirtilerek, olayda 5 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.

15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde Bağcılar-Beyazıt seferini yapan Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 katlı binaya çarpmış, olayda 5 kişi yaralanmıştı.