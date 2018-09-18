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Aydın'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 hektar makilik alan zarar gördü.

Aydın'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 hektar makilik alan zarar gördü.

18 Eylül 2018 Salı 09:49
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Aydın'da makilik alanda yangın

AYDIN

Alınan bilgiye göre, Konya Kültür Sitesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Denize yakın bölgeden yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 15 hektar makilik alanda zarar meydana geldiği belirlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AydınDidimMakilikYangınOrman
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