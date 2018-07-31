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Aydın'da kurbanlık develer satışa çıktı

İncirliova ilçesindeki bir çiftlikte satışa sunulan kurbanlık develere 10 bin ile 20 bin lira arasında fiyat biçildi.

Aydın'da kurbanlık develer satışa çıktı

İncirliova ilçesindeki bir çiftlikte satışa sunulan kurbanlık develere 10 bin ile 20 bin lira arasında fiyat biçildi.

31 Temmuz 2018 Salı 15:26
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Aydın'da kurbanlık develer satışa çıktı

AYDIN

Deve güreşi geleneği nedeniyle deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da kurban için ayrılan hayvanların satışına başlandı.

İncirliova ilçesindeki çiftliğinde deve yetiştiriciliği yapan Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, kurbanlık ayırdıkları develere Ankara, İstanbul ve Eskişehir gibi illerden taleplerin olduğunu söyledi.

Kaya, geçen yıla oranla satışlarda artış olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"Bu sene deveye talep oldukça yoğun. Deve fiyatları 10 bin ile 20 bin arasında değişiyor. Fiyatlar devenin kilosuna göre değişiyor. Devenin kilosu ne kadar fazla olursa fiyatı da o kadar artıyor. İyi bir devenin fiyatı 17-18 bin lira. Mesela 900 kiloluk bir deveden yaklaşık 400-500 kilo et çıkar."

"Suriyeliler deve satışlarını arttırdı"

Kurbanlık develere ilginin artmasında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ilgisinin etkili olduğuna işaret eden Kaya, şöyle dedi:

"Gelip durumları iyi olan Suriyeliler kendi aralarında birleşip deve kesiyorlar. Geçen sene 2 Suriyeliye deve satmıştım. Bu sene şu ana kadar 6 kişiyle görüştük. Genellikle Şanlıurfa’dan arıyorlar. Tercüman aracılığıyla görüşüyoruz."

Kurban Bayramı'na kadar İncirliova'dan Türkiye geneline en az 20 devenin satılmasını beklediklerini ifade eden Kaya, devenin geleneksel olarak tercih edildiğini, etinin daha sağlıklı olduğuna inanıldığını dile getirdi.

Kaya, deve almak için kendisiyle irtibata geçen vatandaşlara hayvanın fotoğrafını çekip gönderdiğini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AydınKurbanlık Deve
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