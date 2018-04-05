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'Avrupa Yeşil Başkenti'ne Türkiye'nin adayı Bursa

Avrupa Yeşil Başkenti Yarışması'nın 2020 yılı adayları arasına 12 ülkeden giren 13 şehir arasında Türkiye'den sadece Bursa yer aldı.

'Avrupa Yeşil Başkenti'ne Türkiye'nin adayı Bursa

Avrupa Yeşil Başkenti Yarışması'nın 2020 yılı adayları arasına 12 ülkeden giren 13 şehir arasında Türkiye'den sadece Bursa yer aldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 12:05
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'Avrupa Yeşil Başkenti'ne Türkiye'nin adayı Bursa

BURSA

Avrupa Komisyonu'nun 2010 yılından bu yana her yıl çevre dostu şehir yaşamını teşvik etmek üzere düzenlendiği ve bugüne kadar Avrupa ülkelerinden 10 şehrin kazandığı "Avrupa Yeşil Başkenti Yarışması"nın 2020 yılı adayları arasında Türkiye'den sadece Bursa'nın yer aldığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar 10 kentin "Yeşil Başkent" unvanı kazandığı "Avrupa Yeşil Başkenti Yarışması"nın 2020 yılı adayları arasına 12 ülkeden 13 şehir girdi.

Daha önce "Tarih Başkenti" olan Bursa, "Yeşil Başkent" için gösterilen 13 aday şehir arasına adını yazdırdı.

Avrupa Komisyonu'nun 2010 yılından beri her yıl çevre dostu şehir yaşamını teşvik etmek üzere düzenlendiği ve bugüne kadar Avrupa ülkelerinden 10 şehrin kazandığı "Avrupa Yeşil Başkenti Yarışması"nda, Türkiye, İngiltere, Macaristan, Belçika, Portekiz, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Estonya, İzlanda ve Polonya'dan 13 kent olacak.

Adaylık sürecinde Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen uzmanlar tarafından aday kentlerin başvuru dosyaları teknik açıdan incelenecek.

Nisan ayının sonuna doğru kısa listeye kalan kentler açıklanacak. Kısa listeye kalan kentler, jüriye sunumlarını yapacak ve haziran ayında da ödülü kazanan kent açıklanacak.

Birinci seçilecek kente, 350 bin avro para ödülü verilecek.

"Bursa, yeşil konusunda turistler için bir cazibe merkezi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, değerleriyle göz dolduran Bursa'nın yeşil kimliğine dikkati çekti. Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa, çok güzel bir şehir. Yeşiliyle, doğasıyla, Uludağ'ı, denizi, tarihi, kültürü, maneviyatı ve tüm güzellikleriyle özellikli bir şehir. Bursa, her zaman yeşil sıfatıyla nitelenmiş, akıllarda 'Yeşil Bursa' olarak yer etmiş bir şehir. Bizler de bugün ve geleceğe yönelik çalışmalarımızı planlarken, Bursa'daki bu doğal zenginliği ve yeşili öne çıkaran, kentin estetiğini gözler önüne seren adımlar atmaya özellikle dikkat ediyoruz. 'Yeşil Bursa'nın 'Avrupa Yeşil Başkenti Yarışması'nda değer bulması çok heyecan verici bir durum. Bursa'nın güzelliklerinin dünyaya tanıtılması adına da çok gurur verici olan bu adımın sevincini yaşıyoruz."

Aktaş, "Yeşil Başkent" unvanının alınması halinde Bursa'nın itibarının, hem Türkiye'de hem de dünyada bir kat daha artacağını vurgulayarak, "Dünyada bu şehirleri takip eden turistler de var. Bu unvanın Bursa'ya gelmesi daha da ilgi çekecek ve Bursa, yeşil konusunda turistler için bir cazibe merkezi olacak." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Yeşil BaşkentiBursaTürkiyeAday
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