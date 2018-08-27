Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
236.388
DOLAR
6.0959
STERLİN
7.8325
EURO
7.0752
Real Madrid farklı kazandı
Real Madrid farklı kazandı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında

Avrasya Tüneli girişinde trafik kazası

Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Avrasya Tüneli girişinde trafik kazası

Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:28
5 Okunma
Avrasya Tüneli girişinde trafik kazası

İSTANBUL

Üsküdar'da, Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, E.K yönetimindeki 34 TA 1158 plakalı cip, Avrupa Yakası'na geçerken henüz belirlenemeyen nedenle gişelere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Avrupa'ya geçiş güzergahında trafik aksadı.

Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaza nedeniyle hasar gören iki gişe ise trafiğe kapatıldı.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2018 10:04
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAvrasya Tüneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kişilik ailenin hayatını kurtardı
5 kişilik ailenin hayatını kurtardı
Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı
Çaldığı servis minibüsüyle kaçamadı
Çaldığı servis minibüsüyle kaçamadı
Emniyetten Sibel Can'a teşekkür
Emniyetten Sibel Can'a teşekkür
Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 tutuklama
Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 tutuklama
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı
Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü
Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ