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ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILAN ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ 13 ŞEHİDİMİZ VAR

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILAN ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ 13 ŞEHİDİMİZ VAR

31 Mayıs 2017 Çarşamba 22:51
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ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Genelkurmay Başkanlığı

Anahtar Kelimeler:
Askeri HelikopterTÜRKİYE GÜNEYDOĞUTerör
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