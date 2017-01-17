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Arıza timlerinin mesaisi sürüyor

Elektrik arıza timlerinin 'kar motorlu’ ve 'hedikli' mesaisi

Arıza timlerinin mesaisi sürüyor

Elektrik arıza timlerinin 'kar motorlu’ ve 'hedikli' mesaisi

17 Ocak 2017 Salı 15:26
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Arıza timlerinin mesaisi sürüyor

Van'da olumsuz hava koşullarında yaşanan elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için büyük çaba harcayan ekipler, kırsal alanlardaki arıza bölgesine kar motoru ve hediklerle ulaşmaya çalışıyor.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) arıza ekibi, çetin kış şartlarının hakim olduğu bölgede kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen arızaları en kısa sürede gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek noktalardaki nakil hatlarında yaşanan arızaları gidermek için çıktıkları yolculukta zor anlar yaşayan ekipler, arazi koşullarının uygun olduğu noktaya kar motoruyla, dağlık alanlarda ise ayaklarına geçirdikleri hediklerle ulaşım sağlıyor.

Dondurucu soğuklara ve çığ tehlikelerine rağmen karlı yolları bata çıka ilerleyen ekipler, çağrı merkezine gelen ihbarların ardından hemen harekete geçerek, vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak için gece gündüz mesai yapıyor.

VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş ile bu illere bağlı 27 ilçe ve bin 500 yerleşim yerinin enerji ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Okuducu, kış şartlarının çetin yaşandığı bölgede yaz kış demeden vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamaya çalıştıklarını söyledi. 

"Canımızı tehlikeye atmak suretiyle ulaşıyoruz"

Nisan ayına kadar bölgede kar yağışının görüldüğünü ve her kar yağışıyla iletkenlerde kopmaların meydana geldiğini anlatan Okuducu, "Bölgede yaşanan arızalara tüm imkanlarımızı seferber ederek hatta canımızı tehlikeye atmak suretiyle ulaşmaya çalışıyoruz. Eksi 40 dereceye varan soğuklar yaşanıyor ama bu soğuk hava bile ekiplerimizi yıldırmamakta, bu durumda bile kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

"Çığ tehlikesine maruz kalıyoruz"

Arıza ekibinde görevli İsmail Gönül ise hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden birinde hizmet vermeye çalıştıklarını, zorlu koşullara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

Çalışmalar sırasında çok zorlandıkları dile getiren Gönül , "Arıza bölgesine giderken zaman zaman yabani hayvanların saldırılarına ve çığ tehlikesine maruz kalıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar kar motoruyla, gidemediğimiz yerlere de hedik giyerek ulaştığımız arızayı giderip en kısa sürede enerji veriyoruz. Kar yağışıyla direklerde don olayı görülüyor. Bütün zorluklara rağmen bu koşulların üstesinden gelmeye çalışıyoruz." dedi.

AA

Son Güncelleme: 17.01.2017 16:00
Anahtar Kelimeler:
ElektrikKar MotoruElektrik Arıza
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