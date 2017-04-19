Araplar ve ABD'liler Türk baklavasına doyamadı

ANKARA

Türkiye'nin 2016'da bir önceki yıla göre baklava ihracatını en çok artırdığı ülkeler ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan oldu. Geçen yıl ihraç edilen 575 tonluk baklavanın 233 tonu bu üç ülkeye gönderilirken, toplam 5,7 milyon dolarlık gelirin 2,7 milyon doları da söz konusu ülkelerden elde edildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, baklavaya Arap ülkeleriyle ABD'nin ilgisi dikkati çekti.

Buna göre, ihraç edilen baklava miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27,4 artışla 575 tona, elde edilen gelir ise yüzde 11,6 artışla 5 milyon 730 bin dolara yükseldi. Aynı dönemde baklava ihracatında kilogram başına düşen tutar ise 11,4 dolardan 10 dolara geriledi.

ABD'nin Türk baklavasına ödediği tutar 1 milyon 15 bin dolara ulaştı

Türkiye'nin miktar bazında en çok baklava ihraç ettiği ülke, hem 2015'te hem de geçen yıl ABD oldu. Bu ülkeye ihraç edilen baklava miktarı önceki yıl 65 ton olurken, geçen yıl yüzde 64 artarak 106 tonu aştı. ABD'nin Türk baklavasına ödediği tutar da aynı dönemde yüzde 52 artışla 1 milyon 15 bin dolara ulaştı.

Suudi Arabistan'a ihraç edilen baklava miktarı 2015'te 39 tonken geçen yıl 82 tona yükseldi. Adı geçen ülkeden elde edilen ihracat geliri ise yüzde 121 artarak 1 milyon 148 bin doları geçti.

BAE'ye satılan baklava miktarı da aynı dönemde artış gösterdi. 2016'da bu ülkeye satılan baklava miktarı yüzde 130 artışla 44 tona çıkarken, elde edilen gelir geçen yıl 2015'e göre yüzde 73 artarak 556 bin dolara dayandı.

Türkiye'nin İsviçre'ye ihraç ettiği baklava miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 94 artarak 33 tonu geçerken, bu satıştan elde edilen gelir yüzde 70 artarak 264 bin dolara çıktı.

Almanya'ya yönelik baklava ihracatı ise söz konusu dönemde daraldı. 2016'da Almanya'ya satılan baklava miktarı önceki yıla göre yüzde 38 azalışla 33,8 tona gerilerken, ihracat geliri de yüzde 39 azalarak 284 bin dolara düştü.