ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün 81 ilde 47 bin 7 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması"nda 457 bin 244 kişi ve 138 bin 690 araç kontrol edildi, aranan 978 kişi yakalandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün ülke genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu alanlarda, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların Kurban Bayramı öncesi yoğun bulundukları noktalarda 9 bin 364 ekipte görevli 47 bin 7 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya 27 bin 33'ü emniyet ve 19 bin 974'ü jandarmada görevli 47 bin 7 personel, 9 bin 357 kara, 4 deniz ve 3 hava aracı olmak üzere 9 bin 364 ekip katıldı ve 156 dedektör köpek kullanıldı.

81 ilin emniyet müdürlüklerince 6 bin 81 noktada yapılan uygulamada suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, çeşitli suçlardan aranan araçlar ve kişilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde öğleden önce, öğleden sonra ve akşam saatlerinde olmak üzere deniz ve havalimanları, otobüs terminalleri, tren istasyonları, alışveriş merkezleri ile kurbanlık satış alanları, bunların yakın çevreleri ve bölgelerde oluşturulan otoparklar kontrol edildi.

Uygulamada 457 bin 244 kişi ve 15 bin 82 umuma açık iş yeri kontrol edildi, aranan 978 kişi yakalandı ve 90 şahıs gözaltına alındı, 3’ü çocuk 15 kayıp kişi bulundu.

Ekipler tarafından 138 bin 690 araç kontrol edildi, aranan 99 araç bulundu, idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 347 bin 310 lira para cezası kesildi, 548 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 12 tabanca, 11 av tüfeği, 253 mermi, 3 kesici/delici alet, 11 kurusıkı tabanca, 7 gram eroin, 12 kilo 272 gram esrar, 9 gram bonzai, 37 ecstasy, 913 uyuşturucu hap, 4 bin 596 kök kenevir ve 4 bin 658 paket kaçak sigara ele geçirildi.