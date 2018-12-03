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Aralık ayında meyve veren erik ağacı şaşırttı

Hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceyi bulduğu Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aralık ayında meyve veren erik ağacı görenleri şaşırttı.

Aralık ayında meyve veren erik ağacı şaşırttı

Hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceyi bulduğu Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aralık ayında meyve veren erik ağacı görenleri şaşırttı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:22
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Aralık ayında meyve veren erik ağacı şaşırttı

MUĞLA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu "yalancı bahar" nedeniyle erik ağacı meyve verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacısının bahçesindeki erik ağacının aralık ayında meyve vermesivatandaşlarda şaşkınlığı yol açtı.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu ilçede, meyveleri görenler ağacı cep telefonlarıyla görüntüledi.

İşletme sahibi Adem Sağır ise ilk kez bir ağacın bu dönemde meyve verdiğini gördüğünü söyledi. Sağır, "Aralık ayında hava daha soğuk oluyordu. Bu sene havalar çok sıcak gidiyor. Ağacın da bundan dolayı erken meyve verdiğini düşünüyoruz." dedi.

Mahallede yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Kadri Tanır da ilk kez aralık ayında erik ağacının meyve verdiğini gördüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aralık AyıMeyve Veren Erik Ağacı
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