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Arabulucuların iş uyuşmazlığı mesaisi artıyor

İşçi-işveren uyuşmazlığında 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması çerçevesinde bugüne kadar 124 bin 474 başvuru yapıldı.

Arabulucuların iş uyuşmazlığı mesaisi artıyor

İşçi-işveren uyuşmazlığında 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması çerçevesinde bugüne kadar 124 bin 474 başvuru yapıldı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:34
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Arabulucuların iş uyuşmazlığı mesaisi artıyor

ANKARA - 

İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması 1 Ocak'ta başladı.

Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerince başvuruların ücretsiz alınması sürecine geçildi.

İş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulaması kapsamında bugüne kadar 124 bin 474 başvuru yapıldı. Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

Arabuluculuk görüşmeleri sonrasında 52 bin 706 olayda anlaşma sağlanırken, uyuşmazlıklardan 23 bin 700'ünde ise taraflar anlaşamadı. Arabuluculuk kapsamında yüzde 70 oranında başarı yakalandı.

"Çalışma barışına katkı sunuldu"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, 48 bin 68 uyuşmazlığa ilişkin görüşmeler ve sürecin devam ettiğini bildirdi.

Arabuluculuğun, sadece işverenin ya da işçinin kazandığı bir uygulama olmadığını vurgulayan Öztatar, tarafların uyuşmazlıkları arabulucu eşliğinde yaptıkları görüşmelerle çözdüğünü anlattı.

İşçilerin, işverenle eşit şartlarda, tüm taleplerini rahat şekilde ifade edebileceği ortamda hakkını savunduğunu dile getiren Öztatar, arabuluculuk görüşmeleri sonrasında işçinin alacağına kısa sürede kavuştuğunu, işverenin de sorunu çözüme kavuşturarak, mahkeme süreçleriyle uğraşmadığını söyledi. Hakan Öztatar, şöyle devam etti:

"Arabuluculukla, hem işçinin hem de işverenin kazanması sağlanarak çalışma barışına katkı sunulmuştur. Tarafların, birbirlerine kapıları kapatmadığı, küsmediği, yeniden bir arada çalışabilecekleri sürece geçiş yapılmıştır."

Öztatar, işçinin alın teri kurumadan alacağına kavuştuğunu belirtti.

"Dünyada örnek teşkil eden bir uygulama"

Arabuluculuğa ücretsiz başvuru yapıldığını anımsatan Öztatar, "İşçiler, daha önceki yıllarda yargılama giderleri nedeniyle haklarını aramaktan vazgeçebiliyordu. Ancak ücretsiz başvuru imkanı sunulan arabuluculukla, gider avansı, harç, bilirkişi ücreti gibi çeşitli masraflar ödemeden işçiler, hakkını alabiliyor. Bu da dünyada örnek teşkil eden bir uygulamadır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatarİş Mahkemeleri Kanunu
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