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'Antalya'ya bir günde 79 bin yabancı turist geldi'

Antalya Valisi Karaloğlu, "Dün Antalya'ya 79 bin yabancı turist geldi. 'Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak' dedik, gerçekten de olmadı" dedi.

'Antalya'ya bir günde 79 bin yabancı turist geldi'

Antalya Valisi Karaloğlu, "Dün Antalya'ya 79 bin yabancı turist geldi. 'Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak' dedik, gerçekten de olmadı" dedi.

24 Haziran 2018 Pazar 11:51
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'Antalya'ya bir günde 79 bin yabancı turist geldi'

ANTALYA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile Konyaaltı Caddesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Antalya'da bütün sandıklarda oy verme işleminin sorunsuz başladığını ifade etti.

Hem kampanya döneminde hem bugün hem de sandıklar açıldıktan sonra güvenlikle ilgili bütün tedbirleri aldıklarını söyleyen Karaloğlu, "Bugün Antalya'da polis ve jandarma bölgesinde yaklaşık 8 bin 500 polis ve jandarmayla seçimin güvenliğini alıyoruz. Sandıklar açıldıktan, sonuçlar ilan edildikten sonra da bu tedbirlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Vali Karaloğlu, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni ederek Antalya'da sorun yaşamadan sonuçları almak istediklerini söyledi.

"79 bin yabancı turist geldi"

Antalya'da turizmin devam ettiğini ve seçimleri etkilemediğine işaret eden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Dün Antalya'ya 79 bin yabancı turist geldi. 'Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak' dedik, gerçekten de olmadı. Onu bu kampanya sürecinde gördük, bugün de bir etkisi yok. Yine yabancılar gelmeye devam ediyor, onların bizim seçimimizle bir ilgileri yok. Antalyalılar gerçekten turizm kenti olma özelliğine dikkat ederek kampanyayı yaptılar."

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTurist
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