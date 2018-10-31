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Antalya'da eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi. 

Antalya'da eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi. 

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:54
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Antalya'da eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı öldü

ANTALYA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağının düştüğünü bildirdi. 

İlk tespitlere göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısının hayatını kaybettiğini kaydeden Karaloğlu, "Allah'tan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın tavanına temas eden uçak olduğu söyleniyor." dedi. 

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde saat 14.53'te kalkış yapan ve bir saatlik kalkış izni olan, Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-KIM kuyruk tescilli uçağın saat 15.30 sularında düştüğü kaydedildi. 

Kazada, olay mahallinde gerekli emniyet tedbirlerinin Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince alındığı belirtildi. 

Manavgat Kaymakamı Yiğit 

Kaymakam Mustafa Yiğit, olay yerinde incelemelerde bulundu. 

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yiğit, kazanın nedenine ilişkin şu anda teknik açıdan net bir bilgi vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Yiğit, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları muhtemelen yarın inceleme yapacak. Şu an burada başsavcımız, 112 Acil, itfaiye ekipleri gerekli tedbirleri almış durumda. Pilotlar çıkarılacak ve daha sonra inceleme yapılacak. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok." dedi. 

Gazetecilerin, "Söz konusu uçağın İzmir'de de bir kazaya karıştığı yönünde duyumlarımız var." sözleri üzerine Yiğit, bu konuda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin bulunmadığını ifade etti. 

"Düşeceği hissine kapılmıştık" 

Kaza anını gören Manavgat Belediyespor kaleci antrenörü Mehmet Toman, sahalarında antrenman yaptıkları sırada saat 15.30 civarında uçağı havada gördüklerini ve uçağın sahanın hemen yanındaki alana düştüğünü dile getirdi. 

Uçağın 5-10 dakika kadar denizin üzerinde uçuş yaptığını ve birden yükseldiğini anlatan Toman, "Yükseldikten sonra dönerek düşmeye başladı ve yere çarptı. Uçak havadayken zaten düşeceği hissine kapılmıştık." dedi. 

"Hemen nabızlarını kontrol ettim" 

Manavgat Belediyespor kaleci antrenörü Erhan Coşkun da uçağın düşmesi üzerine hemen 112'yi aradıklarını ve kaza yerine gittiklerini belirterek, "Motosikletle uçağın düştüğü yere geldim. Geldiğimde ilk olarak uçaktakilerin nabızlarını kontrol ettim. Pilot hayatını kaybetmişti fakat yanındakinin nabzı düşük atıyordu. Yaklaşık bir dakika sonra onun da nabzı durdu." ifadelerini kullandı. 

Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi

Kazada hayatını kaybeden uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı'nın cenazeleri, olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra karayoluyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenazelerin yakınları ile uçak firması yetkilileri de 
Antalya Adli Tıp Kurumuna geldi. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından yarın ailelerine teslim edileceği öğrenildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatUçakPilotKaza
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