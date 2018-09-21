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Antalya bilişim şehri olma yolunda

Antalya, en iyi gelişme gösteren teknokentler arasında bu yıl birincilik ödülü alan Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti sayesinde bilişim şehri olma yolunda hızla ilerliyor.

Antalya bilişim şehri olma yolunda

Antalya, en iyi gelişme gösteren teknokentler arasında bu yıl birincilik ödülü alan Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti sayesinde bilişim şehri olma yolunda hızla ilerliyor.

21 Eylül 2018 Cuma 11:55
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Antalya bilişim şehri olma yolunda

ANTALYA -  Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, yaptığı açıklamada, 2004 yılında kurulan merkezde bugün bilişim ve yazılım, medikal, ileri tarım, tohum ıslahı, enerji, elektrik-elektronik, telekomünikasyon, biyoteknoloji, nanoteknoloji, elektromekanik, imalat sanayi, uzay ve havacılık, biyomedikal, ileri malzeme, çevre, gıda, kimya teknolojileri ile yeni üretim yöntemleri, kalite geliştirme sistemleri alanlarında faaliyet gösterildiğini söyledi.

Teknokentte 120 firmanın yer aldığını dile getiren Yavuz, en iddialı oldukları sektörün ise turizm yazılımları olduğunu ifade etti.

Turizm yazılımları konusunda Türkiye'de söz sahibi olduklarını belirten Yavuz, "10 otelden 6'sının yazılımı Antalya Teknokent firmasının ürünüdür, bu konuda liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Yavuz, savunma sanayisinden de önemli teklifler almaya başladıklarını ifade etti.

Yerli üretim noktasında firmaların hareketlendiğini söyleyen Yavuz, "Daha önce 'parçayı alarak burada işleyelim' diyen firmalar, son bir aydır 'kendimiz bunları nasıl üretiriz' demeye başladılar. Ayrıca yatırım yapmaktan çekinen bazı firmalar, daha fazla yatırım için atağa geçtiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıllık ciro 150 milyon lirayı geçti"

Teknokentte yaklaşık 40'a yakın firmanın yıllık cirosunun 10 milyon liranın üzerinde olduğunu dile getiren Yavuz, "Geçen yıl tüm şirketlerin cirosu 150 milyon lira civarındaydı. Bu yıl önemli bir ihracat gerçekleşti, 1 Eylül itibarıyla bakacak olursak geçen yılki rakamları geçmiş durumdayız." diye konuştu.

Bugüne kadar 850 projeden 820'sinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Yavuz, en iyi yükseliş gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri arasında 35'inci sıradan 10'uncu sıraya yükselerek birincilik ödülü aldıklarını anımsattı. Yavuz, 10 yaşını geçmiş teknokentlerde ise 7. sırada olduklarını aktardı.

"Hedef Antalya'yı teknoloji merkezi haline getirmek"

Turizmin başkenti Antalya'yı teknolojinin merkezi haline getirmek istediklerine işaret eden Yavuz, bugün farklı teknokentlerle kıyaslandığında Antalya Teknokenti'nin olağanüstü avantajlara sahip olduğunu kaydetti.

Teknokentin üniversite, şehir merkezi, denize yakınlık, hava şartlarının dört mevsim uygun ve sosyal aktivitelerin fazla olduğu bir destinasyon avantajı bulunduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Turizmin, tarımın başkenti Antalya'yı bilişim şehri yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda merkezimiz bünyesindeki Bilişim Vadisi için ilk adımlar atıldı, iki firma çalışmalarına başladı. Teknokentte kendisini kanıtlayan firmalar, bir sonraki aşamada bilişim vadisine geçecekler. Antalya sadece turizm, tarım değil, bilişimin de başkenti olabilecek durumda. Denize yakınlık, ulaşımı kolay, yaşam koşulları daha iyi, 14 yıllık geçmişe ve gerekli altyapıya sahip bir teknokent. Tecrübeliyiz, hedeflerimiz ve vizyonlarımız var. Biz hazırız."

Yavuz, merkezin 365 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu ve bunun 200 bin metrekarelik kısmının da yeni projeler için kullanılacağını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2018 11:56
Anahtar Kelimeler:
Bilişim şehriAntalya
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