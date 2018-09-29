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Ankara Valiliğinden 'Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu' açıklaması

Ankara Valiliğinden ortaokulda eğitim gören çocukların dini tarikat ve cemaatlere teslim edildiği ve okul binasının çökme riskinin bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı, iddialarla ilgili yeniden inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden 'Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu' açıklaması

Ankara Valiliğinden ortaokulda eğitim gören çocukların dini tarikat ve cemaatlere teslim edildiği ve okul binasının çökme riskinin bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı, iddialarla ilgili yeniden inceleme başlatıldığı bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 19:29
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Ankara Valiliğinden 'Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu' açıklaması

ANKARA

Ankara Valiliğinden, Yenimahalle Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören çocukların dini tarikat ve cemaatlere teslim edildiği ve okul binasının çökme riskinin bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı, iddialarla ilgili yeniden inceleme başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili bugün bir gazetede yayımlanan haberde "Milli Eğitim Bakanlığının çocukları dini tarikat ve cemaatlere teslim ettiği, yetkisiz kişilerin derse girdiği, bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı tarafından çocuklara 'değerler eğitimi' adı altında söyleşi gerçekleştirildiği, bu kuruluşun yönetim kurulu başkanının geçmiş dönemlerde okul aile birliği başkanlığını yürüttüğü, okulda velilerle dini içerikli etkinlikler düzenlendiği, okulun çökme riski bulunduğu, binanın altında su biriktiği, müfettişler tarafından hazırlanan raporun baskılar sebebiyle Ankara Valiliğine gönderilmediği, öğrencilerin risk altında olduğu" iddialarına yer verildiği belirtildi.

Söz konusu okulun 2014'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan ve Yenimahalle Kaymakamlığınca onaylanan protokol çerçevesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açıldığı kaydedilen açıklamada, okul binasının iki ayrı bağımsız bölümden oluştuğu, bir bölümünde imam hatip ortaokulu, diğer bölümde de Kur'an kursunun faaliyet gösterdiği bildirildi.

İddiaların gerçekleri yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki okul ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım programına alınan okul inşaatının devam ettiği, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında tamamlanmasının öngörüldüğü ve yeni okula Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun da taşınacağı, kadrolu öğretmenler dışında yetkisiz kişilerin derse girdiği iddiasının da doğru olmadığı, derslere kadrolu öğretmenlerin girdiği ve okulda öğretmen ihtiyacının bulunmadığı, haberde ismi geçen ve derslere girdiği iddia edilen kişinin, sosyal bir etkinlik sebebiyle okulda bulunduğu ve derslere girmesinin söz konusu olmadığı, okul binasının çürük olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve 2017 yılında görevlendirilen teknik ekibin binanın sağlam olduğu ve herhangi bir risk olmadığı yönünde rapor verdiği anlaşılmıştır."

Açıklamada valilik tarafından habere konu iddialarla ilgili yeniden inceleme başlatıldığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara ValiliğiImam Hatip Ortaokulu
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