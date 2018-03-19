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Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu

Ankara'da bir otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 70 milyon dolar olan 1 kilo 441 gram nükleer "kaliforniyum" maddesi ele geçirildi.

Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu

Ankara'da bir otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 70 milyon dolar olan 1 kilo 441 gram nükleer "kaliforniyum" maddesi ele geçirildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 18:35
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Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu

ANKARA

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, nükleer madde kaçakçılığı yaptığı öne sürülen grubu takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobili Pursaklar ilçesinde durduran ekipler, araçta arama yaptı. 

Aramada yurt dışına çıkarılarak satılacağı tespit edilen ve değerinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu belirtilen 1 kilo 441 gram "Kaliforniyum" maddesi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) yetkililerinin emniyet görevlilerine, "Kaliforniyum" maddesinin sadece ABD ve Rusya’da üretildiği, stratejik öneme sahip olduğu ve limitli kullanım alanı bulunduğu bilgisini verdikleri öğrenildi. 

TAEK uzmanlarına teslim edildi

Operasyonun ardından özel cihazlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelen TAEK uzmanları, nükleer maddeyle ilgili ilk incelemelerini tamamladı. 

Uzmanlar, su ile teması halinde tehlikeli olabileceğini belirttikleri maddeyi detaylı inceleme için TAEK'e götürdü.

Kaliforniyum

Doğada bulunmayan ve radyoaktivite içeren "Kaliforniyum", en tehlikeli elementler arasında yer alıyor. 

Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında da kullanılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraNükleer MaddeOperasyon
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