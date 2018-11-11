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Anıtkabir geç saatlere kadar ziyaretçilerle doldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılı dolayısıyla geç saatlere kadar açık tutulan Anıtkabir'i çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Anıtkabir geç saatlere kadar ziyaretçilerle doldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılı dolayısıyla geç saatlere kadar açık tutulan Anıtkabir'i çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

11 Kasım 2018 Pazar 09:00
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Anıtkabir geç saatlere kadar ziyaretçilerle doldu

ANKARA

Sabah saatlerinde yapılan resmi törenlerin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'de akşam saatlerinde de ziyaretçi yoğunluğu vardı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün manevi huzurunda dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Mozolenin bulunduğu alanla Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler merdivenlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlara ziyaret sırasında Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün ses kaydı dinletildi.

Mozoleye çıkan merdivenlerin her iki tarafında yakılan meşaleler de vatandaşlardan ilgi gördü.

AA

Anahtar Kelimeler:
10 KasımAtatürkAnmaAnıtkabir
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