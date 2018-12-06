Aldıkları ödül ile daha da güçlendiler

ANKARA / YAŞAR ŞENYÜZ

Aldıkları ‘‘YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ’’ ile daha da güçlendiler

Ankara’nın ‘‘YARATAN KADINLAR’’ı

5 Yıl önce Ankara sevdalısı iki kafadar kadın Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu, çalışan, üreten, tasarım yapan kadınları bir araya getirerek gerçekleştirdikleri, Yaratan Kadınlar projesi‘nin sonuncusu 8 Aralık günü Ankara Panorama AVM içinde 2.katta bulunan panora sanat merkezinde saat 10.30/19.30 da düzenlenecek.

Çığ gibi büyüyerek Ankara’nın sınırlarını zorlayan projeye girişler ücretsiz olacak.

2013 yılında çalışan üreten tasarım yapan kadınların bir araya getirilmesi ile hayata geçen Yaratan Kadınlar Sosyal Sorumluluk projesi aslında kadınların el ele verdiği zaman neler yapabileceklerinin en güzel örneği. Bu iki kafadar kadın, gençliklerinin en güzel zamanlarını geçirdikleri Ankara Çankaya’da oturup biz kadınlar için ne yapabiliriz sorusuna kafa patlatıp yaratan üreten kadınları bir araya toplama fikrini bulmuşlar. Kendi işlerinden fırsat yaratarak bu projeyi oluşturmak için öz veri ile çalışarak çevrelerinde ki; ‘olmaz bu iş, çok zor bir proje’ laflarına kulaklarını tıkayıp yollarına devam etmişler.

Projeyi gerçekleştirmek için cumhuriyetin kuruluşundan bu yana bir çok olaya tanık olan Çankaya da Kavaklıdere semtini kendilerine merkez seçen Burcu ve Gonca; ‘‘Bu semt bizim içinde çok önemli idi Çankaya Ankara da kültürün, kalitenin, vizyonun simgesi olan bir yerdi, bizim hikayemiz burada başlamalıydı diyerek kollarımızı sıvadık, ilk iş olarak tek tek bizimle çalışacak üretecek insanlara ulaştık, aslında bu bir sosyal sorumluluk projesiydi ve Ankara’nın hatırı sayılır eğitim desteği veren derneklerden destek aldık. İlk proje serüvenimiz 5 yıl önce Ankara Kavaklıdere’de ki Karum avm nin çim alanında başladı. Her gün daha da büyüyorduk, bize katılan kadınlar bizi umutlandırıyordu ama biz de onların umutlarıydık, hepsi çok çalışıyor ve hepsi üretiyorlardı, onlar bizim Yaratan Kadınlarımız’dı.’’ Dediler.

İkinci organizasyonda, karşılarına çalışmaya üretmeye ve ayakta kalmaya çalışan bambaşka hikayeleri olan kadınlar çıkmaya başlamıştı. Aynı vatanda aynı coğrafyanın insanları ama birbirlerinden çok farklı hayatların insanları ile daha da kalabalıklaşıyorlardı. Biliyorlardı ki epsi kadındı, birbirlerinin desteği ile dahada çoğalabilir, büyüyebilir, bir olabilir ve çığlıklarını duyabilirlerdi, çünkü bu hikayesi olan kadınlar birden farklı yaşamların koşulları altında üretip ayakta durmaya çalışıyorlardı. El ele vererek kolları sıvadılar, üretilen ürünlerin satışına destek vermek üzere projenin adını YARATAN KADINLAR olarak güncelleyip yılda bir değil bir kaç organizasyon yapmaya başladılar. Projeye inanan ve güvenen kadın sayısı gittikçe fazlalaşmış ve fısıltı reklam organizasyonu iyi işlemeye başlamıştı. Amaç çok açık ve net ti kadınların yaptığı tasarımların satışına destek sağlayarak bir sosyal sorumluluk bilinci ile daha da büyümekti ama zaman zaman sponsor desteği bulunsa da bu yeterli olmuyordu. 5 yıl boyunca her türlü zorluğu aşarak bu günlere geldiklerinde koskoca bir kadınlar topluluğu olmuşlardı. ‘Yaratan Kadınlar’ geçtiğimiz günlerde 2018 yılının Ankara da ki en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görüldü. Projeleri araştırıp ve geniş bir juri ile oylama yapan bir organizasyondan aldıkları bu ödülle daha da güçlenen Yaratan Kadınlar Topluluğu’nun şimdi ki en önemli hedefi bu projeyi başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde yaygın hale getirebilmek. Bu kadınları yakından tanımak ve onlara destek olmak isteyen Ankaralı vatandaşlarımız 8 Aralık günü Panorama AVM’nin ikinci katında onlarla tanışabilirler. Etkinliğe giriş ücretsizdir.