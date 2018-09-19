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Akçakale Belediye Başkanının aracına silahlı saldırı

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş ve sopalarla saldırı yapıldı.

Akçakale Belediye Başkanının aracına silahlı saldırı

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş ve sopalarla saldırı yapıldı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:40
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Akçakale Belediye Başkanının aracına silahlı saldırı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araç, av tüfeği, taş ve sopalı saldırıya uğradı.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde Ayhan ile beraberindekiler, yapılan çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracın önünü bir grup araçlarla kesti.

Araçlardan inen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırdı.

Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, bölgeden uzaklaştırıldı.

Saldırı sırasında zırhlı aracın camları kırıldı ve hasar oluştu.

Olayın ardan Ayhan, Akçakele İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yaşanan saldırıyla ilgili ifade verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Abdülhakim AyhanSaldırı
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