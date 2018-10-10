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Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi

Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:04
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Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi

ANKARA

Irak'ta ebeveynleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk, Irak'ın başkenti Bağdat'tan Ankara'ya getirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'taki Salihiye Yetimhanesi'nde bulunan 5'i 3 yaşın altındaki 17 Türk çocuk önceki gece Ankara'ya getirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

DEAŞ'a katılan ebeveynlerinden haber alınamayan çocukların Ankara'ya getirilmesine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde görevli 5 kişi refakat etti. Büyükelçilik görevlilerince yetimhaneden teslim alınan çocuklar, Irak Havayollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Çocuklar, Ankara İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan’ın başında olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine tutanakla teslim edildi.

Çocukların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakDeaşçocukAile
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