Ahıska Türklerinden istisnai vatandaşlığa ilgi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Uçar, "İstisnai vatandaşlığa ilişkin her ilden her gün oluşturulan dosyalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Geçen hafta itibarıyla 5 bin kişinin onayı çıktı." dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, "İstisnai vatandaşlığa ilişkin her ilden her gün oluşturulan dosyalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Geçen hafta itibarıyla 5 bin kişinin onayı çıktı. İllerde kimliklerini alanlar var. Evrak her gün teslim ediliyor. En fazla başvuru ise yaklaşık 17 bin başvuru ile Bursa'da yapıldı." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonuna, Ahıska Türklerinin sorunlarına ilişkin bir sunum yapan Uçar, AA muhabirine de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye göçle gelen Ahıska Türklerinin istisnai vatandaşlıktan yararlanması için yaklaşık üç yıldır ilgili kurumlarla görüştüklerini belirten Uçar, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara durumu izah ettiklerini ve ardından çalışma başlatıldığını anımsatan Uçar, 15 Ağustos 2017'de Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında konunun gündeme geldiğini ve 2017 yılından önce Türkiye'ye giriş yapmış, ikamet izni bulunan veya bulunmayanların hepsinin aileleri ile beraber istisnai vatandaşlıktan yararlanmasına ilişkin düzenlemenin yapıldığını belirtti.

Bunun ardından 9 Eylül 2017'de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kendi sisteminden Ahıska Türklerinin isim listesini taratarak bütün illerin nüfus müdürlüklerine gönderdiğini ve nüfus müdürlüklerinin bu listeler üzerinden Ahıska Türklerinin işlemlerine başladığına değinen Uçar, sürecin halen devam ettiğini ve bu süreç sonunda sayının 40-50 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

"Erdoğan olmasaydı bu çalışmaların hiçbirini yapamazdık"

Uçar, istisnai vatandaşlığa ilişkin her ilde her gün oluşturulan dosyaların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen hafta itibarıyla 5 bin kişinin onayı çıktı. İllerde kimliklerini alanlar var. Evrak her gün teslim ediliyor. En çok başvuru ise yaklaşık 17 bin başvuru ile Bursa'da yapıldı. Burada hiç kimse dışarıda kalmayacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Evrak eksikliğini bir an önce tamamlanıp hızlı bir şekilde başvuruların bitirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik soruşturması bitenleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hiç bekletmiyor hemen imza için makamlara sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı biz bu çalışmaların hiçbirini yapamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ne kadar derdi anlattıysak mutlaka en üst şekilde ilgi ve alaka göstermiştir."