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Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da bir ahırda yapılan aramada, 111 kilogram esrar ile kümes içerisine gizlenmiş tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundu

Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da bir ahırda yapılan aramada, 111 kilogram esrar ile kümes içerisine gizlenmiş tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundu

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:47
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Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR 

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ergani'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Şube Müdürü Nadire İnanç Karaca'nın yönettiği operasyonda, bir ziraat mühendisine ait evin ahır olarak kullanılan eklentisinde arama yapıldı. Aramada 111 kilogram kubar esrar ile kümes içerisine gizlenmiş tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek bulundu.

Operasyonda evin sahibi M.K. gözaltına alındı.

M.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuDiyarbakırEsrarAhır
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