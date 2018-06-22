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Ağrı'da kaybolan küçük kız 8 gündür aranıyor

Ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 8 gündür sürüyor.

Ağrı'da kaybolan küçük kız 8 gündür aranıyor

Ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 8 gündür sürüyor.

22 Haziran 2018 Cuma 13:50
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Ağrı'da kaybolan küçük kız 8 gündür aranıyor

AĞRI

Ağrı'da ailesiyle 8 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir, Ankara ve Nevşehir'den gönderilen özel ekiplerin de katılımıyla aranıyor.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 8. günde de köy ve çevresinde sürüyor.

Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül"ün katılımıyla devam ediyor.

JÖAK ekipleri Leyla'nın son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını başlatırken, arama köpeği "Modül" ve "Mavi" ile küçük kızın gidebileceği alanlardaki aramalar sürüyor.

Köy içerisinde çalışmalar aralıksız sürerken AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide çalışma yürütülüyor.

Dün Konya'dan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir'i arayarak "Başınız sağ olsun" diyen 12 yaşındaki erkek çocuğun, aramasını yaptıktan 15 dakika sonra ekiplerce yakalandığı öğrenildi.

Küçük yaştaki çocuğun ilk ifadesinde, basında dede olarak geçen, ancak Leyla'nın babasının kuzeni olan Zeki Aydemir'in küçük kızı bulana 300 bin liralık ödül vereceğini duyduğu için baba Nihat Aydemir'i aradığını anlattı.

"Geçmiş olsun demek için başınız sağ olsun dedim"

Adı açıklanmayın çocuğun, Nihat Aydemir'in telefonundan görüştüğü amca Yusuf Aydemir'in Leyla'yı bırakmasını istemesi ve kendisini sıkıştırması üzerine, "Üzülmesinler diye geçmiş olsun demek için başınız sağ olsun dedim." şeklinde ifade verdi.

Leyla Aydemir'in görüldüğü iddia edilen ve birisi Diyarbakır'dan, ikisi İstanbul'dan yapılan ihbarları da değerlendiren 11 kişilik özel ekibin araştırması sonucu bu ihbarların da asılsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıKaybolan Küçük Kız4 YaşındaLeyla Aydemir
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