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Adnan Menderes Köprüsü yenilendi

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan, kullanılamaz durumdaki Adnan Menderes Köprüsü yeniden inşa edildi.

Adnan Menderes Köprüsü yenilendi

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan, kullanılamaz durumdaki Adnan Menderes Köprüsü yeniden inşa edildi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
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Adnan Menderes Köprüsü yenilendi

ANKARA

İzmir'in Kınık ilçesinde kullanılamaz durumda olan Adnan Menderes Köprü yenilendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in adını taşıyan 60 yıllık köprünün, dere yatağındaki bozulma nedeniyle bir ayağı hasar gördüğü için kullanılamaz durumda olduğu ifade edildi.

"Menderes'in hatırasına sahip çıktık"

Bakan Veysel Eroğlu'nun talimatıyla köprünün inşasının 2,5 ayda tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Eroğlu'nun görüşüne de yer verildi. Buna göre Eroğlu, "Köprü ile demokrasi şehidimizin adı da hatırası da sonsuza kadar yaşayacak. Adnan Menderes'in hatırasına sahip çıktık. Onu ve eserlerini bu milletin gönlünden kimse silemez." ifadelerini kullandı.

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