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Adı Yalova'da bir parka verilecek

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adı Yalova'da bir parkta yaşatılacak.

Adı Yalova'da bir parka verilecek

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adı Yalova'da bir parkta yaşatılacak.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:44
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Adı Yalova'da bir parka verilecek

YALOVA

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener'in adının Yalova'da bir parka verileceği bildirildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yazılı açıklamasında, tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'in adının kentte bir parka verileceğini kaydetti.

Parkın isminin "Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı" olacağını aktaran Salman, şöyle devam etti:

"Daha hayatının baharında sevdiği renklerin, armanın peşinde koşarken bu kardeşimiz Türkiye'nin en büyük derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında hayatını kaybetti. Biz de birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 'Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı' adının uygun olacağını düşündük. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u başsağlığı için aradığımda böyle bir girişimde bulunacağımızı da ilettim. Ali Bey de bu girişimimizden dolayı teşekkür etti. Bu konuda çalışmalarımıza başladık ve en kısa zaman diliminde parkımızın açılışını yapacağız." 

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray-Fenerbahçe MaçıKoray ŞenerFenerbahçe Taraftarı
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