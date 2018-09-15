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Adana’daki FETÖ/PDY soruşturmasında 4 tutuklama

Adana'daki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’daki FETÖ/PDY soruşturmasında 4 tutuklama

Adana'daki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:39
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Adana’daki FETÖ/PDY soruşturmasında 4 tutuklama

ADANA

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 13 Eylül’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 9 şüphelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı,, 2'si kadın 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 13 Eylül’de kent merkezindeki 12 adrese operasyon düzenlemiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖOperasyonTutuklama
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