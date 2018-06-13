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Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17’si tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı

Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17’si tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:01
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Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

ADANA

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara ve bu kişilere uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de şüphelilere ait 32 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 25 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaNarkotikPoliUyuşturucuOperasyon
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