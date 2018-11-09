Adana'daki silahlı kavga

ADANA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'nde 4 gün önce aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler R.B, U.C.B, E.N.O, Ö.E, M.B, B.E, M.U. ve A.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan R.B, U.C.B, E.N.O. ve Ö.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emlakçı U.C.B'nin, M.B'ye iş yeri kiraladığı ancak 2 bin 500 liralık komisyonunu alamadığı için aralarında husumet bulunduğu, olay günü de emlakçının arkadaşlarıyla M.B'nin iş yerine gelip önce tartıştıkları daha sonra aralarında çıkan taşlı sopalı kavganın silahlı kavgaya dönüştüğü öne sürüldü.

Yeşiloba Mahallesi'nde 5 Kasım'da aralarında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada M.B'ye ait iş yerinde çalışan Mehmet Akif Yıldız (26) hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.