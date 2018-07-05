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Adana'da uyuşturucu operasyonu

İçinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu operasyonu

İçinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:16
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA

Adana'da, içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta yapılan aramada 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada durdurdu.

Eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta arama yapıldı.

Aramada, yemler arasına gizlenmiş 60 pakette 60 bin uyuşturucu hap, 47 pakette 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu T.E. (29), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​

AA

Son Güncelleme: 05.07.2018 10:18
Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucuOperasyon
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