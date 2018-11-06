Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
211.702
DOLAR
5.3467
STERLİN
6.9896
EURO
6.1018
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü,...
Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade verdi
Oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade...
İstanbul'da 700 bin kişi kanser taramasından geçti
İstanbul'da 700 bin kişi kanser...

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 

06 Kasım 2018 Salı 10:21
0 Okunma
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 350 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 30 adrese baskın yapıldı. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

Baskın yapılan evlerin çatı kısımları ve bahçelerinde arama yapan ekipler 25 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte terör örgütü
Başkentte terör örgütü
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişleri sürüyor
Gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişleri sürüyor
Adı Yalova'da bir parka verilecek
Adı Yalova'da bir parka verilecek
Rıza Sarraf'a 'yalı' davasında yakalama kararı
Rıza Sarraf'a 'yalı' davasında yakalama kararı
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
'Mikro Uydu Fırlatma Sistemi' için imzalar atıldı
'Mikro Uydu Fırlatma Sistemi' için imzalar atıldı
Belediyeden Diyarbakır'a 1,2 milyar lira yatırım
Belediyeden Diyarbakır'a 1,2 milyar lira yatırım
'Burgazada Hoşgeldin'
'Burgazada Hoşgeldin'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ