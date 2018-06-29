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Adana'da seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti Adana İl Başkanlığının milletvekilli seçim sonuçlarına itirazı üzerine bazı ilçelerdeki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi

Adana'da seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti Adana İl Başkanlığının milletvekilli seçim sonuçlarına itirazı üzerine bazı ilçelerdeki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi

29 Haziran 2018 Cuma 08:43
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Adana'da seçim sonuçlarına itiraz

ADANA 

AK Parti Adana İl Başkanlığının 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

AK Parti Adana İl Başkanlığı Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, milletvekili seçimiyle ilgili il genelindeki geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

Bunun üzerine 15 ilçeden Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Çukurova'da geçersiz oyların tekrar sayılmasına, diğer ilçelerin ise değerlendirilmesine karar verildi.

Benlice,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini, sürecin yakından takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Adana'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2, ve HDP 2 milletvekili çıkardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seçim 2018AdanaOySayım
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