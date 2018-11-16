Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93297
ALTIN
209.582
DOLAR
5.3165
STERLİN
6.8629
EURO
6.0196
Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga
Adana'da acil servis önündeki silahlı...
ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili çekimser tutumu değişti
ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili...
ABD'li senatörden "Suudi Arabistan'a ek yaptırım" çağrısı
ABD'li senatörden "Suudi Arabistan'a ek...
Pentagon Batı Afrika stratejisini değiştiriyor
Pentagon Batı Afrika stratejisini değiştiriyor
Avusturya'da aşırı sağcı hükümet karşıtı gösteri
Avusturya'da aşırı sağcı hükümet karşıtı...

Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga

Kavgada yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga

Kavgada yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

16 Kasım 2018 Cuma 09:10
0 Okunma
Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga

ADANA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde çıkan silahkavgada yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisi önünde iki grup arasında yaşanan kavgada yaralanan Ahmet B. (69), tedavi altına alındığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet B. ile oğlu Ozan B'nin (35) cesetleri daha sonra Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayda yaralanan İsmail İ'nin tedavisinin ise devam ettiği, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Ozan B, Ahmet B. ve İsmail İ. yaralanmış, iki şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Ozan B, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahKavgaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da ulaşıma kar engeli
Konya'da ulaşıma kar engeli
'Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız'
'Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız'
Botları batmak üzere olan düzensiz göçmenler kurtarıldı
Botları batmak üzere olan düzensiz göçmenler kurtarıldı
Türk Kızılay ile Yeryüzü Mühendisleri'nden iş birliği protokolü
Türk Kızılay ile Yeryüzü Mühendisleri'nden iş birliği protokolü
Selçuk: 'Çocuk üzerinden sektörlerin oluşması bazı riskler taşıyor'
Selçuk: 'Çocuk üzerinden sektörlerin oluşması bazı riskler taşıyor'
"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı"
"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı"
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 100 şişe içki çıktı
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 100 şişe içki çıktı
Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu
Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu
Karabük'te iş yeri yangını
Karabük'te iş yeri yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ