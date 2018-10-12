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Adana'da 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

12 Ekim 2018 Cuma 10:02
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Adana'da 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

ADANA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ve araçlarına yönelik düzenlenecek saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 5 el yapımı patlayıcı ile ateşleme fünyeleri ele geçirildi.

Küçükdikili Mahallesi'nde 2 farklı noktaya asılan yasa dışı pankartlara da el konuldu.

Ekipler tarafından 3 zanlı gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaBomba
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