ABD'li papaz Brunson yargılanmak için evinden ayrıldı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Brunson, yargılandığı davanın duruşması için evinden ayrıldı.