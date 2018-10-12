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ABD'li papaz Brunson yargılanmak için evinden ayrıldı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Brunson, yargılandığı davanın duruşması için evinden ayrıldı.

ABD'li papaz Brunson yargılanmak için evinden ayrıldı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Brunson, yargılandığı davanın duruşması için evinden ayrıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 09:48
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ABD'li papaz Brunson yargılanmak için evinden ayrıldı

İZMİR

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson yargılanmak üzere Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Brunson evinden çıktığı sırada yoğun güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDPapazYargıPKKFETÖAndrew Craig Brunson
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