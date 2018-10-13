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ABD'li Brunson, Almanya'ya gitti

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti.

ABD'li Brunson, Almanya'ya gitti

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:43
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ABD'li Brunson, Almanya'ya gitti

İZMİR

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldı.

Brunson ve eşi Norine Brunson, akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP kapısına geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da Brunson çiftine havaalanına kadar eşlik etti.

Havaalanında geniş güvenlik önlemi alındı.

Brunson, eşiyle özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere, müvekkili Brunson'un Almanya'ya gittiğini, 2 gün bu ülkede kaldıktan sonra ABD'ye geçeceği bilgisini paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RahipBrunsonAlmanyaABD
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