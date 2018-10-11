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Abant'ta su dolum tesisinde yangın

Abant Tabiat Parkı sahasındaki su dolum tesisinde çıkan yangın, fabrikanın su damacanaları bulunan deposu ile paket ve ambalaj malzemelerinin yer aldığı ardiyesinde etkili oluyor.

Abant'ta su dolum tesisinde yangın

Abant Tabiat Parkı sahasındaki su dolum tesisinde çıkan yangın, fabrikanın su damacanaları bulunan deposu ile paket ve ambalaj malzemelerinin yer aldığı ardiyesinde etkili oluyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:51
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Abant'ta su dolum tesisinde yangın

BOLU

Abant Tabiat Parkı girişindeki su dolum fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı sahası içinde yer alan ve tabiat parkına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan su dolum tesisinin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrika işçileri kendi imkanlarıyla müdahale ettikleri yangının büyümesi üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Tesisin su damacanaları bulunan deposu ile paket ve ambalaj malzemelerinin yer aldığı ardiyesinde etkili olan yangına Bolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye görevlilerine, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile çevre köylerden su tankeri takviyesi yapılıyor. 

Yangının büyük olması ve etkili olduğu alanda plastik malzemelerin bulunması nedeniyle ekipler alevlere köpük ve kimyasal söndürücülerle müdahale ediyor.

Diğer taraftan, yanan fabrikanın ormanlık alan içinde bulunması nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de gönderildi. 

Ayrıca, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AbantFabrikaYangın
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