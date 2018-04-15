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8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı’nda hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı’nda hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

15 Nisan 2018 Pazar 18:49
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8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Doğubayazıt'ta il jandarma komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Doğubayazıt'ta, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ağrı DağıOperasyon
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