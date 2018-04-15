Ağrı Doğubayazıt'ta il jandarma komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Doğubayazıt'ta, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
AA