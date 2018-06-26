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6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, halen görevde olan 6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, halen görevde olan 6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

26 Haziran 2018 Salı 10:11
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6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde bulunan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖJandarma Genel KomutanlığıOperasyon
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