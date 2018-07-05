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6 ayda tutuklanan uyuşturucu satıcısı 10 bini geçti

Narkotik birimlerince yılın ilk yarısında yapılan 71 bin 46 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 97 bin 906 şüpheliden 10 bin 639'u tutuklandı.

6 ayda tutuklanan uyuşturucu satıcısı 10 bini geçti

Narkotik birimlerince yılın ilk yarısında yapılan 71 bin 46 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 97 bin 906 şüpheliden 10 bin 639'u tutuklandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:53
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6 ayda tutuklanan uyuşturucu satıcısı 10 bini geçti

ANKARA

Narkotik birimlerince yılın ilk yarısında yapılan 71 bin 46 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 97 bin 906 şüpheliden 10 bin 639'u tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda narkotik birimlerince aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda narkotik birimlerince, 1 Ocak-30 Haziran tarihlerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 71 bin 46 operasyon düzenlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan 97 bin 906 zanlıdan 10 bin 639'u tutuklandı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında olay sayısı yüzde 27, şüpheli sayısı yüzde 24 arttı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 9 ton 608 kilo 926 gram eroinin, 2016 ve 2017 yıllarının ilk yarılarında ele geçirilen toplam eroin miktarı kadar olması dikkati çekti.

Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 kat artarak 4 milyon 268 bin 512 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
NarkotikUyuşturucuOperasyon
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