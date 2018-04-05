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4113 yaşındaki porsuk ağacı tescillendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Alaplı ilçesinde tespit edilen 4 bin 113 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak kayıtlara geçti.

4113 yaşındaki porsuk ağacı tescillendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Alaplı ilçesinde tespit edilen 4 bin 113 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak kayıtlara geçti.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:54
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4113 yaşındaki porsuk ağacı tescillendi

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Zonguldak Alaplı'da tespit edilen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4 bin 113 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescillendi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 19.07.2012 tarihli "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ile doğal, uzun ömürlü, fiziksel yönleri ile kendi türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşmış, kültürel olarak özel bir yere sahip anıt ağaçların tescillenmesi ve bakım çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılıyor.

Söz konusu standartta anıt ağaçlar, kültürel ve boyutsal olmak üzere ikiye ayrılarak belirlendi.

Kültürel Anıt Ağaçlar için tarihi açıdan "tarihi bir olaya veya şahsiyete tanıklık etmesi", mistik açıdan "dini bir inanışla yöre halkınca yüceltilmiş olması", folklorik olarak ise "halkın gelenek ve göreneklerinin dönemsel de olsa civarında gerçekleştiği ya da yörede gerçekleşen üzücü veya sevindirici olaya tanıklık etmesi" gibi özellikler aranıyor. Bu değerlerden herhangi birisine sahip olan ağaçlar, "anıt ağaç" olarak tespit ediliyor.

Boyutsal anıt ağaç tespitinde ise "yaş, tepe çapı, gövde çapı, boy uzunluğu" gibi ağacı, kendi türünün standartları üzerinde boyutsal konuma taşıyan kriterler değerlendiriliyor.

2012'den bu yana 755 anıt ağaç tescillendi

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012'den bu yana 755 ağaç, anıt ağaç olarak tescil edildi. Böylece Türkiye genelinde tescillenmiş anıt ağaç sayısı 8 bin 431'e ulaştı.

Bakanlık tarafından anıt ağaç olarak tescil edilen ağaçlar arasında Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesindeki ormanlarda 2016'da tespit edilen 4 bin 113 yaşındaki porsuk (Taxus baccata) ağacı da yer aldı.

Bakanlık, dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olduğu açıklanan porsuk ağacını, 2 Nisan itibarıyla anıt ağaç olarak tescilledi.

Bakanlıkça tescillenen anıt ağaçlar arasında Mersin'in Mezitli ilçesindeki bin yaşındaki zeytin (Olea oleaster), Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 900 yaşındaki Doğu Çınarı (Platanus orientalis) Uşak'ın Banaz ilçesindeki 800 yaşındaki karaçam (Pinus nigra) ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 700 yaşındaki Doğu Çınarı (Platanus orientalis) da yer alıyor.

Ayrıca Bakanlık, tescil ettiği anıt ağaçların periyodik olarak bakım işlemlerini de yapıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakPorsuk AğacıTescil
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