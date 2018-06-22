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34 ülkeden 635 yabancı gazeteci seçimler için Türkiye'de

34 ayrı ülkeden 635 yabancı basın mensubu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni takip etmek için BYEGM’ye akreditasyon yaptırdı.

34 ülkeden 635 yabancı gazeteci seçimler için Türkiye'de

34 ayrı ülkeden 635 yabancı basın mensubu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni takip etmek için BYEGM’ye akreditasyon yaptırdı.

22 Haziran 2018 Cuma 11:09
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34 ülkeden 635 yabancı gazeteci seçimler için Türkiye'de

ANKARA

34 ayrı ülkeden 635 yabancı basın mensubu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek için Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne (BYEGM) akreditasyon yaptırdı.

AA muhabirinin BYEGM'den aldığı bilgiye göre, akreditasyonu tamamlanan 635 yabancı basın mensubu, seçimleri takip etmek üzere Türkiye'ye geldi. Alanda gazetecilik faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli izinleri alan basın mensuplarına, istedikleri yerlerde çekim yapabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanacak.

Yabancı basın mensuplarının seçim sonuçlarını takip edebilmesi için BYEGM tarafından Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da basın merkezleri de kuruldu. Buralardaki ekranlardan, BYEGM ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle sağlanan bilgilerle seçim sonuçları anlık takip edilebilecek.

BYEGM, gazetecilerin alandaki faaliyetlerini kolay yürütebilmesi için de ekipler oluşturdu. Çekim faaliyetlerinde karşılaşabilecekler sorunların çözümü için hem İçişleri Bakanlığı hem Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ortak çalışma yürütülüyor.

AGİT heyeti Akarca'yı ziyaret etti

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'yı ziyaret etti.

Ziyarette, oy kullanma gününde basın mensupları için ne tür hazırlıklar yapıldığıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Seçim günü, BYEGM'nin basın merkezlerine AGİT heyeti tarafından ziyarette bulunulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
SeçimBasın
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