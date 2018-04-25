34 bin yabancıya çalışma izni verildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 33 bin 966 yabancıya çalışma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, ülkelerindeki sıkıntılardan dolayı güvenli liman gördükleri Türkiye'ye gelen binlerce yabancı, geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışmak istiyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'de yabancı uyruklu kişilere sunulan ikamet izin hizmetlerinden çalışma sebepli ikamet izinlerinin düzenlenmesinde ortak çalışma yürütüyor.

Türkiye'de 2016 yılında geçimlerini sağlamak isteyen 30 bin 838 yabancı çalışma izni başvurusu yaptı. Başvuruyu yapanlardan 14 bin 145 erkek ile 15 bin 877 kadının başvurusu kabul edildi.

Geçen yıl ise çalışma izni başvurusunda bulunan 35 bin 380 yabancıdan 16 bin 627'si erkek, 18 bin 753'ü ise kadınlardan oluştu. Buna göre, erkeklerden 16 bin 378'inin kadınlardan ise 17 bin 588 kişi olmak üzere 33 bin 966 yabancıya çalışma izni verildi.

25 bin yabancıya istizan Türkiye vizesi verildi

Türkiye'nin dış temsilcilikleri, Türkiye'ye gelmek için vize başvurusunda bulunan yabancılardan daha detaylı incelemeye tabi tutulması gerekenleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle paylaşıyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ise vize başvurularını değerlendirerek sonuçlandırıyor. Yabancılar hakkında gerekli arşiv ve güvenlik araştırmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinin ardından uygun görülen kişilere "Türkiye vizesi" veriliyor.

Çeşitli sebeplerden dolayı 2016'da Türkiye'ye gelmek isteyen 60 bin 125 yabancı istizan vize başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 23 bin 787 yabancıya kalış, 409 yabancıya ise transit vizesi verildi. Yine aynı yıl 35 bin 395 yabancının kalış, 534 kişinin ise transit vize başvurusu çeşitli sebeplerden dolayı reddedildi.

Geçen yıl 58 bin 880 yabancı istizan vize başvurusunda bulunurken, 24 bin 297 yabancıya kalış, 469 kişiye ise transit vizesi verildi. Bu arada 33 bin 815 yabancının kalış, 299 kişinin ise transit vize başvurusu ise kabul edilmedi.