Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93616
ALTIN
209.508
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8402
EURO
6.0898
275 düzensiz göçmen yakalandı
275 düzensiz göçmen yakalandı
Barakaya sahte içki operasyonu
Barakaya sahte içki operasyonu
Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı
Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı
'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması' planının bir parçası'
'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması'...
Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi
Gram altın 6 haftada yüzde...

275 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 9-16 Kasım'da, 275 düzensiz göçmenin yakalandığı, 6 düzensiz göçmenin cesedinin denizden çıkarıldığı bildirildi

275 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 9-16 Kasım'da, 275 düzensiz göçmenin yakalandığı, 6 düzensiz göçmenin cesedinin denizden çıkarıldığı bildirildi

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:10
0 Okunma
275 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA

Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 275 düzensiz göçmen yakalandı, 6 düzensiz göçmenin cesedi denizden çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-16 Kasım'da yaşanan 13 göç olayının 6'sı Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6'sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve biri Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahasında bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Seferihisar, Dikili ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda, 82 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı, 6 düzensiz göçmenin cesedi denizden çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum, Didim, Köyceğiz ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda, 159 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Enez bölgesinde yapılan kontrol ve denetimlerde 34 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Gerçekleşen 13 göç girişiminin ikisinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi, Sahil Güvenlik unsurlarınca  Dikili ve Enez bölgelerinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurlarınca Dikili, Çeşme, Didim ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 5 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 139 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı jandarma ve emniyet ekiplerince yakalandı.

86 saat uçuş gerçekleştirildi

Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün engellenmesi amacıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde 30 sahil güvenlik botu, 5 SAGET, 3 DEGAK timi ve 18 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 315 saat seyir yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 20 helikopter ve 8 uçak sortisiyle toplam 86 saat uçuş gerçekleştirildi, 4 Mobil Radar timi (MORAD timi) tarafından 312 saat görev icra edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sahil GüvenlikKaçakGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barakaya sahte içki operasyonu
Barakaya sahte içki operasyonu
FETÖ elebaşının suç listesi darbeden 'şikede kumpasa' kadar uzanıyor
FETÖ elebaşının suç listesi darbeden 'şikede kumpasa' kadar uzanıyor
'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması' planının bir parçası'
'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması' planının bir parçası'
Metin Türel, hayatını kaybetti
Metin Türel, hayatını kaybetti
Kurum: Dere güzergahında yapılaşmalara müsaade etmeyeceğiz
Kurum: Dere güzergahında yapılaşmalara müsaade etmeyeceğiz
'Veri Koruma Hattı'na ayda 8 bin çağrı
'Veri Koruma Hattı'na ayda 8 bin çağrı
Can çekişen terör örgütü çocukları hedef alıyor
Can çekişen terör örgütü çocukları hedef alıyor
Alaattin Çakıcı ile irtibatlı 24 şüpheliye gözaltı
Alaattin Çakıcı ile irtibatlı 24 şüpheliye gözaltı
'Ergenekon'un hakim ve savcıları hesap veriyor
'Ergenekon'un hakim ve savcıları hesap veriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ