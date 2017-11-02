Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112815
ALTIN
156.855
DOLAR
3.8242
STERLİN
5.0063
EURO
4.4564
Canları kurtarmak için en acı görevi yapıyorlar
Canları kurtarmak için en acı...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı...
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu...

22 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Tunceli'de 22 terörist etkisiz hale getirildi

22 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Tunceli'de 22 terörist etkisiz hale getirildi

02 Kasım 2017 Perşembe 16:20
0 Okunma
22 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 17, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 5 olmak üzere 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde başlayan ve devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri, teröristler ile sıcak çatışmaya girdi. 

Operasyonlarda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 17, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 5 olmak üzere toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışıyorlardı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede de Şemdinli ilçesindeki 17 teröristin, Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirildikleri belirtildi.

Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, 8 sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve 5 özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı
Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı
Serin ve yağışlı hava geliyor
Serin ve yağışlı hava geliyor
Abbasi ATAK ile test uçuşu yaptı
Abbasi ATAK ile test uçuşu yaptı
FETÖ’nün kripto ağı açığa çıkartıldı
FETÖ’nün kripto ağı açığa çıkartıldı
Hakkari'de sokağa çıkma yasağı
Hakkari'de sokağa çıkma yasağı
İzinsiz uçurulan 'drone' düşürüldü
İzinsiz uçurulan 'drone' düşürüldü
Konya'da şehit ailesine ev hediye edildi
Konya'da şehit ailesine ev hediye edildi
Soylu Mardin'den gelen 200 öğrenciyle buluştu
Soylu Mardin'den gelen 200 öğrenciyle buluştu
Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı
Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ