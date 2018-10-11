Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94247
ALTIN
230.599
DOLAR
5.9766
STERLİN
7.8868
EURO
6.9008
ATO'dan bankalara çağrı
ATO'dan bankalara çağrı
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı 
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği...
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

'2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

'2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:48
24 Okunma
'2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' Resmi Gazete'de

ANKARA

"2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını vurguladı.

Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir." ifadesini kullandı.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması amacıyla kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların söz konusu dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilkeleri olacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

"Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç ve politikalar ile öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağını aktardı.

Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

Bütün kuruluşların 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlar ile "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"ndeki öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 31 Temmuz 2018 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu'na istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer verilen Ka Ya Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu genelgede "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Rehberi" de yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2019-2021 Dönemi Yatırım Programı HazırlıklarıResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su dolum tesisindeki yangın söndürüldü
Su dolum tesisindeki yangın söndürüldü
İstanbul'da ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı
İstanbul'da ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı
Suudi Arabistan'a gönderilen uyuşturucu haplar ele geçirildi
Suudi Arabistan'a gönderilen uyuşturucu haplar ele geçirildi
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Bakan Soylu'dan 'fahiş fiyat' genelgesi
Bakan Soylu'dan 'fahiş fiyat' genelgesi
Abant'ta su dolum tesisinde yangın
Abant'ta su dolum tesisinde yangın
Muş'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi
Muş'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi
Mersin'de ilaç raporlarında usulsüzlük iddiası: 65 gözaltı
Mersin'de ilaç raporlarında usulsüzlük iddiası: 65 gözaltı
Suriyeli öğrencilerin Türk kültürüne uyumu arttı
Suriyeli öğrencilerin Türk kültürüne uyumu arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ