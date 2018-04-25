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2018 yılı yaş çay alım kampanyası başladı

ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu, "2018 yılı yaş çay alım kampanyasını bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte güzel bir kampanya dönemini geride bırakırız." dedi.

2018 yılı yaş çay alım kampanyası başladı

ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu, "2018 yılı yaş çay alım kampanyasını bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte güzel bir kampanya dönemini geride bırakırız." dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:47
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2018 yılı yaş çay alım kampanyası başladı

RİZE 

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kurumun 2017 yılında 525 bin ton yaş çay yaprağı aldığını söyledi.

Bu yıl, yaş çay alımına geçen yıldan erken başladıklarına işaret eden Sütlüoğlu, "2018 yılı yaş çay alım kampanyasını bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte güzel bir kampanya dönemini geride bırakırız. Hava sıcaklığı ay başında mevsim normallerinin üzerinde seyretti ve dolayısıyla çayda hareketlenme oldu. Yoğun yaş çay yok ama başlayacağız." diye konuştu.

Sütlüoğlu, vatandaşın tarlasına erken girmesini istediklerini dile getirerek, "Çay sahil ve yüksek kesimde birlikte geliyor. Erken gelen Kemalpaşa ve diğer yerler arasında çok fark yok. Bu da vatandaşın çayı erken toplamasının gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Fabrikalar hazır, alımlara başlayacağız." ifadesini kullandı.

Beyaz çaya çok değer verdiklerini belirten Sütlüoğlu, bundan ilaç yaptıklarını ve daha çok beyaz çaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Sütlüoğlu, erken toplamada vatandaşın zararı olmadığını vurgulayarak, toplama işleminin sürdürülmesini istedi.

"Ucuz çay almak isteyen firmalara çay vermeyin"

Sütlüoğlu, ÇAYKUR'un günlük yaş çay alımında kapasite artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Randevulu sistemle piyasayı düzenledik. Artık özel sektör vatandaşı üzecek uygulamalar yapamıyor, ucuza çay alamıyor. Artık kapasitemiz bu şartlara yetiyor. Bu sene de aynı durumdayız. Kısa sürede fiyatların açıklanacağını umuyoruz. Biz Sayın Bakanımıza ilettik. Geçen sezon vatandaşı mutlu eden fiyat açıklamıştık. Bu sezon da inşallah aynı olacak. Ucuz çay almak isteyen firmalara çay vermeyin. Biz sonuna kadar çayı almaya hazırız. Kimse tereddüt etmesin, paniğe kapılmasın."

"Piyasayı düzenleyecek güce sahibiz"

Sütlüoğlu, her dönem üreticinin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, "Birinci sürgünde vatandaşımızın mağdur olmaması, huzur döneminin devam etmesi için azami fedakarlık gösterdik ve tarihimizin en yüksek kotasını belirledik. Bu sene dönüme kota 570 kilodur. Bu, 'Birinci sürgünde vatandaşın bütün çaylarını alacağız, buna talibiz.' demektir. Açıklanacak taban fiyatın altında almak isteyenlere çay vermeyin. Biz bunu alacağız. Kapasitemiz günlük 9 bin 200 ton. Piyasayı düzenleyecek güce sahibiz. Vatandaşın sabırlı olması lazım. Randevulu sisteme uyun." dedi.

"Çayımızın tamamını organik yapmamız lazım"

Çay üreticisi diğer ülkelerin ürünü toplamadan pestisit kullanmak zorunda olduğunu anlatan Sütlüoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim çayımız tertemiz. Sadece kimyasal gübre kullandığımız için organik değil. Bugün 5 bin ton üretim rakamına ulaştık ama bu yetmez. Çayımızın tamamını organik yapmamız lazım. Kimyasal gübre kullanımı toprağı bozmuş ve sağlıksız bir ortam meydana gelmiştir. Kimyasal gübreye devam edersek yakın bir zamanda hiç çay vermeyecek. Çıkışı yok ve duvara toslayacağız. Bunun tedbirini alıp organik üretime geçmeliyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
çaykurçay Alım KampanyasıRizeÇay
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