'20 yıl önceki kötü intibayı ortadan kaldırdık'

EDİRNE

Edirne Valisi Günay Özdemir, "20 yıl önce olumsuz bir intibayla gurbetçilerin hepsini kaçırmışız Edirne olarak. Edirne'ye uğramamak için birçok bahane oluşturmuşuz. Şimdi o nesil gitti. Biz artık onların çocuklarını davet ediyoruz ve Edirne'ye geliyorlar. Şimdi yine aynı şekilde kötü intibayla gurbetçileri kaçırırsak tekrardan bir 20 yılda daha gurbetçilerimizi buraya çekemeyiz." dedi.

Vali Özdemir, Edirne'deki sınır kapılarında gurbetçilere ve yabancı vatandaşlara yaptıkları tanıtım çalışmalarının faydalı olduğunu söyledi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için Edirne'deki sınır kapıları üzerinden ülkeye gelen gurbetçilerin son yıllarda kent içine girdiğini belirten Özdemir, 20 yıl öncesine ait kötü intibanın ortadan kalktığını ifade etti.

Edirne'nin turizmden aldığı payın gittikçe arttığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Edirne esnafı şu anda memnun, işleri iyi. Turizmle ilgili olarak bu sene yaz aylarında, gurbetçi sezonunda Edirne'deki gümrük kapılarında 15 kişiyi görevlendirdik. Özellikle yurt dışından gelen vatandaşların ve gurbetçilerin gelişinde onlara 'Hoş geldiniz dedik', soğuk su ikram ettik, badem ezmesi ikram ettik.

Düşünün Almanya'dan çıkmış, gümrükleri aşmış, uzun yolları geçmiş, sıkıntıları atlatmış ve belki hiçbir yerde adam yerine konmamış bir kişiye 'Ülkenize hoş geldiniz' diyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bu kişilere ikramda bulunmak onlara ülkelerine geldiklerini gösteriyor. 'Edirne'yi gördünüz mü? Tava ciğer yediniz mi?' diye sorup broşür verdiğinizde bu onları kente yönlendiriyor. Bunların içerisinden yüzde 3'ünü kente çekebildiğimiz zaman büyük başarı elde ediyoruz. Bu sene gurbetçilerle ilgili büyük bir başarı elde edildi."

"Önümüzdeki yıl daha çok gurbetçi çekeceğiz"

Gurbetçilerin, Edirne'ye dair kötü intibalarının yapılan tanıtım çalışmaları ve esnafın olumlu davranışlarıyla değiştiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"20 yıl önce olumsuz bir intibayla gurbetçilerin hepsini kaçırmışız Edirne olarak. Edirne'ye uğramamak için birçok bahane oluşturmuşuz. Şimdi o nesil gitti. Biz artık onların çocuklarını davet ediyoruz ve Edirne'ye geliyorlar. Şimdi yine aynı şekilde kötü intibayla gurbetçileri kaçırırsak tekrardan bir 20 yılda daha gurbetçilerimizi buraya çekemeyiz. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor ve iyi davranmamız gerekiyor. Gurbetçilerin şehir içine gelmesi kent ekonomisi için çok faydalı. Gelen gurbetçi sayısı çok büyük bir rakam. Bu gelenlerin içinden küçük bir kısmını dahi Edirne içine çeksek ekonomiye önemli bir katkı yapıp kenti rahatlatıyor. Ben önümüzdeki yıl daha çok gurbetçi çekeceğimizi düşünüyorum.

Aynı şekilde kentimize gelen yabancı turist sayısında da artış var. Edirne'deki pazarlarda öğle saatlerinden sonra meyve-sebze kalmıyor. Bulgar ve Yunan vatandaşlar birçok alışverişini Edirne'den yapıyor. Edirne'deki bir alışveriş merkezini pazar günü 55 bin kişi ziyaret etmiş. Normalde İstanbul'daki alışveriş merkezlerinin ortalaması 35-40 bin kişidir. Edirne son dönemde böyle bir avantaj elde etti. Gelen misafirlerimizi uzun süreli düşünüp, iyi davranıldığı zaman bundan çok iyi şekilde kazançlı çıkacağımızı düşünüyorum. Burada herkese çok önemli görevler düşüyor."