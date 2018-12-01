Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
2 siyasi parti hakkında suç...
2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
2 siyasi parti hakkında suç...
YGA Zirvesi
YGA Zirvesi
Milliler final bileti için sahada
Milliler final bileti için sahada
ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi
ABD-Meksika sınırında göçmen kaçakçılığı girişimi

2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Anayasa Mahkemesi, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 2 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Anayasa Mahkemesi, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 2 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:32
0 Okunma
2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

ANKARA

Anayasa Mahkemesi, mali denetimler kapsamında hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzenlemeyen 2 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yüksek Mahkemenin bazı siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gönül Birliği Yeşiller Partisi ile Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi'nin 2015 yılı kesin hesap incelemelerinde eksiklikler tespit eden Anayasa Mahkemesi, partilerin kesin hesaplarını kabul etmedi.

Her iki partinin 2015 yılı kesin hesap incelemesinde, mahkemeye hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir gider oluşturulması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak nitelendirilerek, yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kararlarda, söz konusu partilerin 2015 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığı da kaydedildi.

Öte yandan, Saadet Partisi ve Elektronik Demokrasi Partisi'nin 2014, Millet ve Adalet Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi, Sağduyu Partisi, Alternatif Değişim Partisi, İşçi Kardeşliği Partisi, Liberal Demokrat Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Partisi 1920, Adalet Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Hür Dava Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin 2015 yılı kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süresi sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süresi sona erdi
Türkiye'nin 'lale' figürlü tanıtım logosu değişiyor
Türkiye'nin 'lale' figürlü tanıtım logosu değişiyor
Kamyon şasesinde 40 kilogram eroin yakalandı
Kamyon şasesinde 40 kilogram eroin yakalandı
Yalova'da 10 artçı deprem meydana geldi
Yalova'da 10 artçı deprem meydana geldi
Bolu ve Kocaeli'de kar yağışı
Bolu ve Kocaeli'de kar yağışı
Öğrencilerinize sözlerinizle değil halinizle örnek olun
Öğrencilerinize sözlerinizle değil halinizle örnek olun
Emniyetten sürücülere 'kış lastiği' bilgilendirmesi
Emniyetten sürücülere 'kış lastiği' bilgilendirmesi
"Çevreyi korumak adına olumlu bir gelişme"
"Çevreyi korumak adına olumlu bir gelişme"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ